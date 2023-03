Chano Charpentier volvió a dar un show tras su internación: "Aprovecho para decir que estoy bien"

Luego de recibir su alta médica tras haber estado internado durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi a causa de lo que sería una infección, Chano Moreno Charpentier volvió a los escenarios en La Plata.

Así se pudo ver en las imágenes que difundieron en Invasores de la TV, el programa que conducen María Belén Ludueña y Luis Ventura por América, donde se ve al cantante dando uno de sus shows donde fue ovacionado por sus fanáticos.

Además, Chano se había dirigido a su público y el cronista Tucho Des-Casi se encargó de reproducirlas: “Aprovecho que están los medios para decir que estoy bien”.

“Pedí que me sacaran la intubación porque me lastimaban las cuerdas vocales”, cerró el músico, que ya había declarado que después de sus tres presentaciones (el 10 y 11 de marzo en el Estadio Atenas de La Plata y el 17 en el Hipódromo de San Isidro para el regreso del festival Lollapalooza) “por mucho tiempo no vuelvo a tocar".

FUERTE ANÁLISIS DE CARMEN BARBIERI SOBRE CHANO CHARPENTIER

En mayo pasado y luego de que tuviera que ser internado por una "intoxicación" y un "pico de estrés", Carmen Barbieri se mostró muy preocupada por el cantante.

Así lo dejó en claro la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al analizar el presente del músico y recordar el mal momento que vivió con su hijo Federico Bal, después de que fuera intervenido quirúrgicamente en Brasil por un accidente con el motor de un parapente: “Yo fui a ver quién iba a operar a mi hijo. Y si hubiese pasado en la China, iba a ir igual”.

“Lo que quiero decir es que, si no funciona el equipo que está con la madre de Chano, yo me voy a otro equipo. Digo ‘chicos, no me sirven. Tengo que internar a mi hijo porque tiene que salvarse la vida’”, agregó.

Y cerró, sin vueltas, con un profundo análisis personal: “Si sigue así, se va a morir Chano. Él mismo está pidiendo ayuda. Y si la madre no puede porque la gente que lo rodea no la ayuda, yo creo que la tiene que cambiar”.