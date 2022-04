Chanchi Estévez, sorprendido al ver el particular ejercicio que hace Pato Galván todas las mañanas en El Hotel de los Famosos: "Estaba llorando"

En medio de las alianzas cómplices, cruces y peleas que se dan entre los participantes de El Hotel de los Famosos, Chanchi Estévez reconoció tener buena onda con Pato Galván, pero reconoció que le llamó la atención una particular técnica que hace el actor cada mañana.

“Pato hace un ejercicio a la mañana… pero no lo digo por malo porque lo respeto y me cae súper, pero no tengo confianza y no es mi amigo”, comenzó diciendo el exfutbolista en una charla íntima con sus más allegados en el certamen.

“Una vuelta, yo me levanté temprano salí por el caminito y cuando volví, el Pato estaba arrodillado y no sé qué hacía con los brazos y se movían todas las guirnaldas de luces porque estaba en el paredón”, agregó, después de ver a Galván realizar una técnica que incluyó levantar y bajar rápidamente los brazos.

"El Pato estaba arrodillado y no sé qué hacía con los brazos y se movían todas las guirnaldas de luces porque estaba en el paredón. Y de repente siento (sonido de llanto)… ¡estaba llorando!". G-plus

“Y de repente siento (sonido de llanto)… ¡estaba llorando!”, cerró Chanchi Estévez, ante la atenta mirada del resto de los concursantes, que quisieron saber más de esta novedosa rutina.