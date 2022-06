Chanchi Estévez llamó furioso a Intrusos en medio de las críticas: "Siguen generando odio"

Chanchi Estévez salió al aire en Intrusos, molesto con las coincidentes declaraciones sobre él de Majo Martino y Kate Rodríguez, tras sus pasos por El Hotel de los Famosos.

Ambas famosas, pese a tener sus propias diferencias y peleas, aseguraron que el exfutbolista, Martín Salwe y Emily Lucius fueron de los participantes más burlones y hostigadores dentro del reality. Al Chanchi no le gustó y llamó al programa de Flor de la Ve.

EL ENOJO DE CHANCHI ESTÉVEZ EN NOTA CON INSTRUSOS

Flor de la Ve: -¿Nos contás el motivo de tu llamado, por favor?

Chanchi Estévez: -Llamo porque escuchaba toda las mentiras que estaba diciendo ahí. Lo de Majo es lamentable. Es terrible que hable así y que siga generando odio. Que sigan hablando de bullying y maltrato. Lo que se grabó es lo que salió… (Lo mío) fue un personaje que garpó al programa.

Flor: -Nosotros opinamos de lo que vemos y tenemos esa libertad de opinar. Majo y Kate participaron del programa y consideran que ustedes exacerbaron la esencia de sus personas.

Chanchi: -No, yo no estoy de acuerdo. Es tu opinión. Todos somos buena gente. Todos fuimos a participar de un reality. Kate estuvo muy poco, no la terminamos de conocer… Yo salí, salió Sabrina y no hablamos mal de nadie. Ellos siguieron hostigando. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el que instala cosas que no son? ¿O los malos son ellos que se pasearon por los programas, para opinar?… Ellos hicieron cosas para que la gente nos odie, yo no hablé mal de ninguno de ellos.