Chanchi Estévez descolocó a Sabrina Carballo cuando confesó por qué se fue de El Hotel de los Famosos

El cara a cara de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez en El debate de El Hotel de los Famosos fue explosivo: la actriz le reprochó al exfutbolista que se sintió traicionada, luego de ver imágenes conspirativas en su contra.

En su defensa, Chanchi, quien fue pareja de Sabrina hace 15 años, la descolocó al confesarle que se fue del reality “por amor” y por considerar injusta su eliminación. Sin embargo, Carballo y los panelistas de El debate no le creyeron.

EL MOTIVO POR EL CUAL CHANCHI ESTÉVEZ SE FUE DEL REALITY

Adrián Pallares: -Ella salió y tiene el corazón roto…

Chanchi Estévez: -No.

Sabrina Carballo: -¿Qué decís que no? ¿Qué sabés? ¡Vos y yo vamos a hablar!

Chanchi: -Analizan todo. Pero no analizan que quizás yo, haciendo estrategia, podía desviar los votos que iban hacia Sabrina. Además, cuando vos te fuiste, yo me fui con vos.

Sabrina: -No importa.

Gabriel Oliveri: -Te fuiste por culpa… ¿o por amor?

Chanchi: No, por culpa no, para nada. Me fui por amor (risas)... Primero me fui porque consideré que fue una injusticia. Segundo, me fui por apoyo. Su eliminación fue injusta.