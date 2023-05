La cena romántica de Kun Agüero y su novia, interrumpida por un animal salvaje

Kun Agüero y su novia, Sofía Calzetti, comparten en redes sociales las fotos más lindas que ilustran su escapada romántica a la playa.

Según TN, el exfutbolista y su pareja viajaron a una isla paradisíaca de Estados Unidos, en Florida, para vivir unas vacaciones inolvidables.

En este contexto, compartieron un llamativo video que los muestra disfrutando de una cena a orillas del mar. Cuando, de repente, son interrumpidos por un animal salvaje que, tímidamente, se acerca a la mesa.

Lejos de asustarse, la pareja siguió disfrutando de su velada mientras el "intruso" los observaba, con tranquilidad, y caminaba por la arena, junto a otras parejas que también estaban cenando juntas. ¡Sorpresa!

PICANTÍSIMA RESPUESTA DEL KUN AGÜERO A PABLO DUGGAN

A través de su plataforma de streaming, el ex de Karina La Princesita cruzó al periodista. “No digas boludeces. Cuando yo jugaba en Independiente, cobraba $2500 y vos seguramente vivías como ahora, en un barrio privado”, aseveró.

“Vivís en un barrio privado y te hacés el lalala. Yo no insulto, doy opiniones y hablo, nada más. No digamos cosas que después no son. Cada uno dice boludeces, pero cuando el chabón está hablando, toma un Starbucks. Se ve que tan mal no le va”, ironizó. “Yo fui pobre, a mí nadie me ayudó. Esa es la realidad. Hay que hacer una ayuda a los pobres, sí, pero es una obligación del Estado”, aseguró.

“Para eso se paga impuestos y tienen la gestión necesaria para que suceda. Gano en dólares, gano en euros, gano en libras y gano en la moneda que quieras. También gano en pesos, ni te imaginás lo que tengo en Argentina. Así que no digas nada. Sé cuánto gano en pesos y qué genero en Argentina, pero pago impuestos”, concluyó, muy fuerte.