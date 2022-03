Celeste Muriega relató el tremendo primer encuentro entre su mamá y Christian Sancho: "Él le hizo una escena muy osada"

Entre las parejas que se formaron este verano en la farándula local se destacó por peso propio la que conformaron Celeste Muriega y Christian Sancho, que fueron convocados por José María Muscari para reforzar la versión porteña de Sex.

En este marco, ambos artistas se mostraron muy enamorados arriba y abajo del escenario, y en una entrevista que le brindó a Implacables, ella confesó que invitó a sus padres a ver la obra sin avisarle a Sancho.

Esto ocasionó que el modelo no se enterase hasta después de bajar el telón que sus suegros se encontraban entre el público por lo que la osada performance que había hecho frente a ellos quedó como una divertid anécdota.

CELESTE MURIEGA CONTÓ LA DIVERTIDA ANÉCDOTA QUE VIVIERON SU MAMÁ Y CHRISTIAN SANCHO

“Mi mamá y mi papá lo conocieron acá, en Sex. Mis viejos vinieron a ver la obra y él dijo ‘ay, no sé, hay cosas que no sé si hacerlas o no’, reveló Celeste frente a Diego Bouvet, en referencia a las jugadas performances del espectáculo que protagonizan.

Celeste contó que le ordenó a su pareja que no baje los decibeles a su desempeño en el escenario. “Y yo le dije ‘¿vos sos actor? ¡Hacela!’. Porque hay una escena en la que yo hago un desnudo, aparece Christian y pasan cosas”, aseveró Muriega.

Pero la obra se lleva a cabo entre las mesas y sillas de un espacio, la aventura de Christian Sancho terminó de manera muy divertida. “Pero pasó que hubo una escena… no quiero contar mucho… Como él no conocía a mi mamá, hizo una escena muy hot… ¡y se la hizo a mi mamá!”, reveló Celeste Muriega a pura risa.

