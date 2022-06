Celeste Muriega contó cómo le propuso casamiento Christian Sancho: "Fue medio raro"

Tan solo cuatro meses le bastaron a Christian Sancho para darse cuenta de que quiere pasar el resto de su vida junto a Celeste Muriega, y le hizo una singular propuesta de casamiento.

"Ya hubo propuesta de casamiento y fue rara. Fue en el medio de la función, entre cuadro y cuadro", reveló entre risas la actriz de Sex en una nota con Socios del Espectáculo.

"En un momento me empezó a abrazar, porque justo teníamos un bachecito, y me dice '¿te gustaría casarte conmigo?' Y yo me quedé…".

"Le dije 'pará, ¿es una pregunta porque me estás tanteando? ¿O porque realmente te gustaría casarte?'. Y me dice 'porque a mí me gustaría casarme con vos'. Ahí surgieron todas las ganas".

EL ANUNCIO DE CASAMIENTO DE CHRISTIAN SANCHO CON CELESTE MURIEGA

Por otra parte, luego de corroborar la anécdota que había contado Celeste Muriega sobre su declaración de amor, Christian Sancho aventuró cuándo serpa la boda.

"Puede llegar a ser antes de fin de año", se entusiasmó.

Al final, Christian Sancho recordó que el flechazo con Celeste Muriega se había dado el año pasado en Intrusos, en la época en que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich eran la dupla de conductores: "Los consideramos a Pallares y Lussich testigos de nuestro amor".