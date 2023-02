Celeste Muriega anunció su compromiso con Christian Sancho: la foto luciendo su alianza

Luego de haber confesado sus deseos de dar un paso más en su relación con Christian Sancho, Celeste Muriega compartió la feliz noticia sobre su compromiso y sus seguidores estallaron de felicidad por esta nueva etapa en la vida de los novios.

“¡Hola! Me comprometí”, escribió la actriz de Sex –la obra de José María Muscari que protagoniza con su pareja y otras figuras- en su cuenta personal de Instagram junto a una foto en la que se la ve luciendo sonriente la alianza, con un vestido total white al cuerpo.

En marzo del año pasado, Celeste había enfrentado fuertes rumores de embarazo. Sin embargo, la joven se encargó de desestimar dichas versiones: “No estamos embarazados. Estamos enamoradísimos. Es muy pronto. Tenemos ganas, es un deseo y por eso se especula tanto”, había dicho en La Tarde de El Nueve, el ciclo de Tomás Dente y Pía Slapka.

Y cerró, a corazón abierto: “Eso está bueno porque habla de la aceptación de la pareja. Nos une el hecho de querer formar una familia el día de mañana. Cuando uno está bien quiere todo de esa persona y está bueno respetar esos tiempos”.

¡Felicitaciones!

Foto: Instagram

CELESTE MURIEGA CONTÓ CÓMO LE PROPUSO CASAMIENTO CHRISTIAN SANCHO

Tan solo cuatro meses le bastaron a Christian Sancho para darse cuenta de que quiere pasar el resto de su vida junto a Celeste Muriega, y le hizo una singular propuesta de casamiento.

"Ya hubo propuesta de casamiento y fue rara. Fue en el medio de la función, entre cuadro y cuadro", reveló entre risas la actriz de Sex en una nota con Socios del Espectáculo.

"En un momento me empezó a abrazar, porque justo teníamos un bachecito, y me dice '¿te gustaría casarte conmigo?' Y yo me quedé…".

"Le dije 'pará, ¿es una pregunta porque me estás tanteando? ¿O porque realmente te gustaría casarte?'. Y me dice 'porque a mí me gustaría casarme con vos'. Ahí surgieron todas las ganas".