Celeste Cid se mostró a los besos con Abril Sosa para celebrar la noche más larga del año

Desde que Celeste Cid confirmó su noviazgo con el músico Abril Sosa, la pareja se muestra feliz y apasionada en sus salidas con amigos, recorridos por galerías de arte y tardes juntos haciendo "fiaca".

En esta oportunidad, la actriz se mostró a los besos con su novio en una exhibición de pintura. "Una foto robada, un solsticio de invierno, un poco de amor desparramado, recién, al azar", escribió ella, enamorada.

Enternecido por las palabras de su novia, él le contestó con la misma ternura. "Todos los fuegos, el fuego. Todos los fuegos, vos, mi amor (de todas las vidas). Te beso", le dedicó él, con la misma pasión y ternura. ¡A full!

ABRIL SOSA LE DEDICÓ A CELESTE CID UNA ROMÁNTICA DECLARACIÓN DE AMOR

"Hay un momento en el que las cosas simplemente suceden. No las buscamos, no las esperamos. Las antenas prendidas, el corazón alerta. Y la vida se acerca y explota, y nos regala la inagotable sensación de tocar ESO. Abrazar el tiempo, de lo efímero hacía lo inmarcesible, lo inmortal".

"¿Qué es el tiempo sino otra cosa que abrazar lo que no se puede tocar? ¿Qué es el tiempo sino otra cosa que una ilusión, anacrónica y audaz de sentirnos inmortales? Tiene muchos nombres. Yo lo llamo Amor. Un disco de The 1975. Un acople. Un vuelo. La sala. Tu casa. Un aroma. Segundos que se confundieron con años".

"El mar, las sombras, los espejos. Las manos no se sueltan. No hay distancia, hay deseo, y la certeza, siempre la certeza. No es un tatuaje más, no hay manchas en la piel. Tiene muchos nombres, yo lo llamo Amor", le escribió Abril a Celeste, muy enamorado.