Cecilia Roth se fastidió por las preguntas sobre la serie de Fito Páez y cortó la entrevista

El furor que causó la serie de Fito Páez en la Argentina y en el mundo llevó a los medios a preguntarle a los protagonistas reales de la vida del músico cuál es su opinión sobre cómo se vieron reflejados en la ficción, y en Socios del espectáculo hablaron con Cecilia Roth.

En el ciclo de eltrece encontraron a la actriz, y principal inspiración del disco El amor después del amor (el más vendido de la historia del rock nacional) en la presentación de Blondi, la primera película de Dolores Fonzi, y le preguntaron de todo.

Cecilia contó que estaba muy ansiosa y contenta por ver la recepción de la ópera prima de “la nena”, tras lo cual contó que solo vio un capítulo de la serie de Fito Páez en Madrid con su familia.

CECILIA ROTH, MUY FILOSA CON LA SERIE DE FITO PÁEZ

“Después la vi entera acá en Argentina”, contó Cecilia. “Me parece que es una buena serie, está muy bien hecha”, agregó, aunque luego dejó entrever que dejó mucho que desear respecto a lo que en realidad vivió el protagonista junto a ella.

“Ahora, es una serie como todas las series, que trata de enganchar al público un capítulo tras otro, entonces está muy edulcorada para mí”, explicó. “Está como sin la mística. La vida tiene mística en sí misma, entonces en una serie es difícil volver a recuperar la mística de cada momento”, agregó.

La actriz recalcó que la relación con Fito quedó en buenos términos debido a que “son familia”, tras lo cual se mostró fastidiada con una pregunta sobre una posible segunda temporada. “No tengo idea. ¿Por qué no me preguntás sobre la película? ¡No me preguntes sobre la serie de Fito! ¿Qué se yo?”, dijo, tras lo cual enfiló para otro lado, sin perder las formas.