Cau Bornes apuntó contra Valeria Lynch: "A Taís la echó hace un año y medio de casa"

Una llamativa información surgió las últimas horas cuando apareció que Valeria Lynch le había pedido a Taís Bornes, quien es hija de su expareja Cau Bornes y a quien la misma cantante consideraba como su propia hija, que se fuera de su casa. Ahora el brasileño rompió el silencio.

En una nota con Socios del espectáculo el cantante dio detalles del conflicto que habría originado la salida de su hija de 20 años de la casa que compartía con la artista. “A Taís la echó hace un año y medio”, empezó contando.

Un conflicto con el músico Mariano Martínez, actual novio de Valeria, habría sido el detonante. “La echó porque parece que Mariano tenía Covid-19, andaba así por la casa y Taís le dijo ‘Mariano, ponete el barbijo’. El no quiso y Valeria salió y le dijo ‘nena, si querés, andate’. Ella me llamó llorando y le dije ‘vení conmigo’”, detalló.

EL ENOJO DE CAU BORNES CON VALERIA LYNCH POR ECHAR DE SU CASA A SU HIJA TAÍS

El cantante brasileño, quien atraviesa un escandaloso divorcio con su exesposa, apuntó con todo contra Valeria. “Quien manda es ella”, afirmó, mientras aseguraba que su ex había sido para su hija una “mamá de marketing”.

“La bloqueó en el teléfono y Taís llorando en el teléfono me dijo ‘papá, perdí una mamá con cinco años y con veinte una que me bloquea’. Por eso digo que ella es una mamá de marketing”, se despachó, en una nota a solas con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

“Ella siempre dice ‘es mi hija, es mi hija’. Por eso no hay nada peor en la vida que engañar el corazón de una chica lastimada”, reveló, mientras recordaba el inicio de la especial relación de Valeria con Taís.

“Tengo agradecimiento con Valeria cuando con cinco años Taís le dijo ‘cuando vos seas la esposa de mi papá, ¿vos querés ser mi mamá? Porque yo ya no tengo mamá’. Valeria se arrodilló, lloró y le dijo ‘vos sos la hija que yo esperaba, tengo a Federico y a Santiago’. Yo tengo agradecimiento con ella, pero los límites los ponía yo. No es hija de ella. La sangre no es agua”, cerró, polémico.