Cathy Fulop, luego de que su hija confirmara que tiene coronavirus: "Sepan los jóvenes que no son invencibles"

Son días de preocupación para Catherine Fulop y su familia tras las pruebas que arrojaron que su hija, Oriana Sabatini, y su novio Paulo Dybala tiene coronavirus. La conductora de Tardes bellas (Ciudad Magazine, lunes a viernes 13 hs), en diálogo con Ciudad, se mostró triste por no poder acompañarlos en este momento, pero confiada porque la pareja no tiene síntomas.

“Estoy angustiada, pero me tranquiliza verlos bien, con ánimo. No son más que síntomas de una gripe, pero uno no deja de angustiarse porque uno está a la distancia y como hay tantas incertidumbres, esperamos que no haya ninguna complicación”, aseguró Cathy, triste por estar separada por un océano de su hija.

"Los jóvenes que se van a jugar al futbol o se reúnen entre ellos, porque se sienten jóvenes. No se dan cuenta de que son portadores, más allá de que sus síntomas sean leves. Esto es muy contagioso". G-plus

La actriz también manifestó su preocupación sobre cómo se está tomando la pandemia en nuestro país e hizo una contundente reflexión sobre la gente joven: “Por otro lado, yo siento que en la Argentina nos queda mucho por hacer. Cuando veo esas colas, de la gente trasladándose a otro lugares, digo '¡por favor!'. O cuando veo a los jóvenes que se van a jugar al futbol o se reúnen entre ellos, porque se sienten jóvenes. No se dan cuenta de que son portadores, más allá de que sus síntomas sean leves. Esto es muy contagioso. No tienen que estar en contacto con otras personas, tienen que estar en sus casas, para que no se siga propagando el virus”, exclamó.

"Ori no tiene mucho contacto con nadie allá y Paulo no se la pasa en la calle y están contagiados. Hay mucha gente joven que tiene coronavirus y tienen que tomar conciencia para cuidar a la gente más grande, de alto riesgo". G-plus

“Esto nos tiene que servir de ejemplo: Ori no tiene mucho contacto con nadie allá y Paulo no se la pasa en la calle y están contagiados. Eso llama la atención. Hay mucha gente joven que tiene coronavirus y tienen que tomar conciencia para cuidar a la gente más grande, de alto riesgo. Esperemos que esto pase y que pase de la mejor manera”, lanzó Catherine Fulop, enfática.