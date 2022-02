Catherine Fulop contó cómo la alienta su familia cuando no le va bien en MasterChef: "Me dicen 'ahora tenés que seguir y ganar'"

En medio de la adrenalina y los nervios por ganarse un pase directo a la final de MasterChef Celebrity 3 y deleitar a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, Catherine Fulop contó cómo la alienta su familia en los momentos más difíciles.

Indagada por Santiago del Moro sobre si desea ganar el certamen de Telefe, la participante se sinceró ante las cámaras: “Sí, sueño con eso. Me estoy preparando mucho, pero igual creo que he ganado mucho estando acá”.

“La gente no sabe, a veces nos ve sufrir, pero es hermoso estar acá. A veces llegó a casa y digo ‘no sé qué hago en MasterChef, ya estoy agotada’. Y el Ova me dice ‘ahora tenés que seguir y tenés que ganar’”, agregó, en referencia a su pareja, con quien tiene a sus hijas Oriana y Tiziana. Y cerró: “Y mis hijas todos los días me preguntan cómo me fue”.

Más sobre este tema La reacción de Cathy Fulop en MasterChef cuando le preguntaron si quiere ser abuela: "Necesito un alegrón en esta etapa de mi vida"

TREMENDA CAÍDA DE CATHERINE FULOP EN MASTERCHEF CELEBRITY 3

La adrenalina por preparar el plato que supere las expectativas de Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular empiezan a hacerse sentir entre los participantes de MasterChef Celebrity 3. Y en su caso, Cathy Fulop terminó en el piso en medio de la preparación de su plato.

“Iba a ir a buscar el pionono que estaba en el horno ¡y casi me mato! Me maté”, lanzó la mamá de Oriana Sabatini, tras la secuencia que se vio en el programa de Telefe con la corrida de la actriz hasta su caída en el estudio.

Pese al mal momento y a los chispazos que protagonizó con Luisa Albinoni –con quien le tocó trabajar en este desafío- la dupla logró zafar de la eliminación y siguen en juego para ganarse un lugar en la final.