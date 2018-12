Cárpena y Kämpfer abandonaron Incorrectas tras discutir con el abogado antifeminista: volvieron, le hicieron una pregunta... ¡y se fue el letrado!

La denuncia penal de Thelma Fardin a Juan Darthés por violación abrió tantas aristas como debates televisivos. Incluso entre abogados. Horas antes de que la acusación de la exactriz de Patito Feo tomara estado público, Ana Rosenfeld había decidido dejar de ser su letrada. Y eso generó polémica con algunos de sus colegas. Allí surgió el nombre de Francisco Oneto, abogado que expresó sus intenciones de denunciarla ante el colegio profesional por considerar que rompió un supuesto pacto de confidencialidad con Darthés y hasta aseguró que tomaría el caso para defender al actor, de ser requerido.

Ya con más de un tenso debate televisivo en su haber, el mediático abogado fue al piso de Incorrectas... y no fue la excepción: mantuvo un fuerte cruce con Agustina Kämpfer y Nora Cárpena, al punto de que ambas panelistas decidieron abandonar el estudio.

Ante la iniciativa de querer hacer preguntas, la conductora Moria Casán les cedió la palabra a sus compañeras y el invitado advirtió: "De a una por favor, voy contestando...". A lo que Cárpena le retrucó: "No nos eduque, porque venimos educados de familia. Yo me voy así no lo molesto, porque la verdad me parece una grosería. Me voy porque soy muy grande para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer".

Luego fue el turno de Kämpfer, quien arrancó su pregunta: "Supongamos que su pareja...". En ese momento, el abogado la frenó: "No, no la metamos a ella. Es de mal gusto...". La panelista insistió en poder terminar la pregunta, pero no hubo caso. Oneto manifestó que había arreglado con la producción del programa que sólo fuera un mano a mano con Moria Casán, quien de todos modos trató de convencer al invitado de aceptar las preguntas. "Me retiro...", amenazó el letrado, ante el nuevo intento de formularle la pregunta. Entonces Moria propuso que Kämpfer le diga la consulta al oído, para luego transmitírsela a Oneto: "No, boludeces no. No voy a hacer el infantilismo de no preguntar porque soy una profesional igual que él. Por ahí tengo mejor calidad de persona porque respeto a la gente que está trabajando. Si no puedo hacer una pregunta, me voy al igual que Nora. ¿Qué estoy haciendo acá? Buenas tardes", disparó la ex de Rial antes de retirarse del estudio.

Minutos después, Agustina Kämpfer volvió a la mesa y el abogado se dispuso a responder preguntas, pero aclaró: "Pido por favor que no sea de índole personal". Entonces la periodista le consultó:

Kämpfer: -Una persona de su extrema confianza, que no sea su novia, le dice...

Oneto: -Es de índole personal, pero bueno...

Kämpfer: -Le dice 'hace seis meses me violaron, no te lo pude contar, te lo puedo contar ahora, pero iba por la calle y...

Oneto: -(Interrumpe) Me desagrada la pregunta, así que... me retiro yo, muchas gracias...

Kämpfer: -Falta a la palabra, dijo que iba a aceptar preguntas y ahora... ¡Y bueno, que se vaya, Moria!

Oneto: -Son famosas por ser maleducadas y atacar a las personas de forma íntima. Gracias. No debería haber venido nunca.

Kämpfer: -Es el clásico ejemplo de un cobarde.

Moria: -Se va de todos los móviles, doctor. Usted que podría ser un hallazgo mediático... Lo que tiene para decir es importante, pero se va de todos los móviles, parece Carmen Barbieri.