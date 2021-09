Carolina Molinari recordó el mal momento que vivió a raíz de un cruce con Axel en las redes: "Me maltrató por Twitter"

En 2019 Carolina Molinari recordó en Hay que ver una ocasión en la que fue invitada a grabar un videoclip con Axel del que finalmente fue desvinculada por una cuestión de altura. Este domingo en Debo Decir, la modelo reveló que a raíz de esas declaraciones mantuvo un duro cruce con el cantante en las redes sociales y la pasó muy mal porque los fanáticos del vocalista “le dijeron de todo”.

“Hice un casting para hacer un videoclip de Axel (Yo quiero ser) y quedé elegida. Empezamos a grabar el video, yo tenía que estar parada y el atrás mío cantándome al oído", recordó Molinari en LAM, en 2019 como angelita invitada. "En un momento me dijeron 'bueno sacate los zapatos'. Viene el director y me dice 'hay un problema', '¿cuál es el problema?', 'Axel me dice que tenés un grano en la mejilla'. Y era mentira. Entonces le dije 'bueno, si hay un tema con la altura está todo bien'”, agregó Carolina, y contó que la producción no le pagó la jornada laboral, lo que motivó un duro descargo del cantante en Twitter.

“Conté una anécdota sobre algo que me había sucedido y me tuve que bancar que me digan de todo los fans de un cantante que no voy a nombrar de nuevo. Fue terrible, y le mandé un mensaje de WhatsApp pidiéndole que borre algo que había escrito en las redes y no lo hizo”, dijo este domingo Carolina Molinari en Debo Decir, y reveló de quién se trataba. “Se enojó por una estupidez que conté, que era una anécdota divertida que me había pasado con Axel en un videoclip. Él se enojó y le pedí disculpas por WhatsApp. A él no le bastaron esas disculpas y después tuve que contestar ese tweet que posteó, en el que me maltrató. Después me mandó un audio pidiéndome disculpas, pero ya se había armado un lío. Ya pasó pero me dijeron de todo”, concluyó la modelo.