Carolina Haldemann habló por primera vez de su embarazo y reconoció: "Yo no fui la mamá que saltó de alegría cuando vio el test"

Carolina Haldemann, en pleno divorcio de su exmarido Emanuel Fernández Bollini, reveló que será madre junto a su actual pareja, Leo. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la conductora reveló el sexo del bebé y confesó que se asustó mucho cuando se enteró de la noticia del embarazo.

“Estoy pasando por un montón de cambios y procesos que quizas le pasa a muchas y decidí administrar mi tiempo para contar lo que me pasa en primera persona. Yo no fui la mamá que saltó la alegría cuando vio el test de embarazo. Como mujer tenía el sueño de tener una familia pero al principio me re asusté”, expresó la panelista, que se separó hace cuatro meses de su exmarido.

"Me llegaron los resultados ayer, hay un análisis genético que se puede hacer antes de los tres meses. Me llegó en el papelito que es un varón". G-plus

Luego, el locutor le consultó si tuvo dudas a la hora de seguir con el embarazo y Carolina admitió que sí. “¿Dudaste en algun momento de tener al bebé?”, le preguntó y ella respondió: “Sí, son cosas que se te pasan por la cabeza y barajás todas las posibilidades. Tuve una mezcla de sensaciones impresionantes por eso es fundamental para mí el apoyo de la persona que tenes al lado, de tu pareja”.

Finalmente, Haldemann contó que tendrá un varón. “Me llegaron los resultados ayer, hay un análisis genético que se puede hacer antes de los tres meses y, además de decirte como va el embarazo, te indica el sexo por análisis de laboratorio. Me llegó en el papelito que es un varón”, sentenció.