Carolina Haldemann cruzó a Karina Iavícoli por reírse de su video íntimo desnuda: "Deseo que no te pase"

Hace unos días Carolina Haldemann, modelo y panelista de Pampita online, sufrió la filtración de un video íntimo cuando, según contó, fue hackeada su cuenta de Twitter.

Angustiada, recibió muchísimo apoyo por la vulneración de su intimidad, pero no faltaron quienes no creyeron en su palabra como fue el caso de Karina Iavícoli, periodista de Los Ángeles de la Mañana.

“Ja, ja, ja. ¡Barriendo desnuda! ¿Hay que creer? ¿O está promocionando algo?”, tuiteó picante la “angelita” poniendo en duda el relato de la panelista del ciclo de NetTV. Y la respuesta no tardó en llegar. “Espero que no te pase a vos Karina, de verdad, deseo que no te pase. Tapa la cámara de tu computadora. Ah, y sí, el chino al que le compre la palita me re agradeció la promoción”, lanzó Carolina, muy molesta.

La joven aprovechó para hacer un fuerte descargo sobre los comentaarios que recibe en la red social. “‘Que no barra así’, ‘que me conviene ir a cama solar’, ‘que seguro estoy promocionando algo’, ‘otra que mañana la vemos en el Cantando’. Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que viene a depositar su mierda en la desgracia ajena”, señaló, enojadísima.

“No voy a hacer un streaming ni estoy promocionando una palita del chino. Por qué no son más solidarios y no tan basuras tratando de ponerse en el lugar del otro. Me paso a mí, pero a vos que estás tirándome tu mierda te puede pasar. No juzgues sin saber. No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tiene que dan explicaciones por eso existe la intimidad y la privacidad”, siguió la panelista, dolida.

“Tapá la cámara de tu computadora, descargá un antivirus y bañate en buena onda porque la vida es un búmerang. ¡Que no te suceda! Y si te pasa, no vas a recibir mi mensaje tirando mierda. De eso si podés estar seguro”, cerró Carolina Haldemann sobre las reacciones de la filtración de su video íntimo.

Jajajajaajajajaja barriendo desnuda! Hay q creer? O está promocionando algo? — KARINA IAVICOLI (@Karinaiavicoli) October 23, 2020

Espero que no te pase a vos Karina, de verdad, deseo que no te pase. Tapa la cámara de tu computadora. Ah y si, el chino al que le compre la palita, me re agradeció la promoción https://t.co/EHzy2MuP67 — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 23, 2020

“Que no barra así”, “que me conviene ir a cama solar”, “que seguro estoy promocionando algo”, “otra que mañana la vemos en el cantando”. Algunos de los mensajes que recibo de gente que ni conozco que vine a depositar su mierda en la desgracia ajena — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 25, 2020

No escribas para hacer sentir mal al otro, que ya bastante mal me hicieron violando mi intimidad, mi hogar. En su casa, cada uno hace y dice lo que quiere. No tiene que dan explicaciones por eso existe la INTIMIDAD Y LA PRIVACIDAD — Carolina Haldemann ♡ (@CaroHaldemann) October 25, 2020