Carmen, la exempleada de Wanda Nara, se descompensó en vivo: "Vamos a llamar al médico"

En su primera nota televisiva, Carmen, la exempleada de Wanda Nara, no solo se quebró en llanto, sino que se descompensó en vivo, en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine).

"No me siento bien", le dijo la señora a Carmen Barbieri, tras dar detalles de sus años trabajando para la familia Icardi Nara, en Milán.

Preocupada por la invitada, quien entró en pánico, la conductora pidió ir a un corte para que la exempleada de Wanda sea asistida por el médico del canal.

"Todo va a salir bien. No te asustes. Ya pasaste muchas. Te han encerrado. No te pagaron. Te privaron de la libertad... Y quiero aclarar que no estoy en contra de la familia de Wanda, pero estoy escuchando un testimonio", le comentó Barbieri a Carmen.

"El médico la está atendiendo. El ataque pánico es terrible. No quiero que se sienta incomoda",informó Barbieri. G-plus

"No me siento bien", le volvió a decir la señora a la artista, mientras tomaba agua temblorosa y respiraba profundo.

"Vamos a llamar al médico. Quédate tranquila. Vamos a ir a un corte… Todos te queremos ayudar", le contestó Barbieri.

CARMEN FUE ATENDIDA POR EL MÉDICO

"El médico la está atendiendo. El ataque de pánico es terrible. No quiero que se sienta incomoda. Nos dimos un abrazo y paró de llorar", informó la conductora de Mañanísima, tras la descompensación de la exempleada de Wanda Nara.

"Ahí la están atendiendo. Le están tomando la presión. Está muy asustada". G-plus

"Ahí la están atendiendo. Le están tomando la presión. Está muy asustada", concluyó Barbieri, empatizando con la señora, quien regresó al país tras acusar a Nara e Icardi de no pagarle el sueldo por casi tres años y de quedar varada en Italia por falta de documentación.