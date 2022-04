Carmen Barbieri rompió en llanto al hablar del grave accidente de Fede Bal: "No la estoy pasando bien"

A cuatro días del grave accidente de Fede Bal en Brasil, Carmen Barbieri rompió en llanto en Mañanísima (lunes a viernes a las 10 hs por Ciudad Magazine), al confesar su preocupación por la salud de su hijo y enumerar los duros golpes que le dio la vida, los últimos años.

Más sobre este tema Emotivo mensaje de Fede Bal tras su accidente en Río de Janeiro: "Tengo un ángel que me cuida"

"Me agarraron bajón. No la estoy pasando bien", comenzó diciendo la conductora, con la voz quebrada, desde la clínica en la que está internado Fede, quien será operado del brazo esta semana.

Movilizada, Barbieri continuó: "Las buenas también están. No puedo ser desagradecida a la vida. Yo salí de un coma, estoy viva y estoy trabajando... Ya estoy llorando".

"Tengo un hijo que tuvo el mismo cáncer que el papá, y era no operable, muy malo, y salió adelante. Hoy está con problemas, pero los estamos venciendo". G-plus

Sin contener las lágrimas, Carmen explicó su ataque de angustia, recordando las duras luchas personales y familiares que viene afrontando: "Se me murió mi mamá. Después Santiago Bal, que zafó 18 veces del cáncer. Y tengo un hijo que tuvo el mismo cáncer que el papá, y era no operable, muy malo, y salió adelante. Hoy está con problemas, pero los estamos venciendo".

Más sobre este tema Fede Bal publicó una foto tras su accidente en Brasil y aseguró: "Estoy vivo, no puedo estar más agradecido"

"Yo veo el lado malo, sí, me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla. Pero estoy muy agradecida, Dios me da la oportunidad de salir adelante, ¡Qué es tan importante! Estoy agradecida a la vida y a Dios. Pero hoy me agarraron en un mal día... Hoy me agarraron golpeada", aseguró Barbieri, sin disimular sus emociones.

"Me pasan muchas cosas. Y estoy un poco cansada porque todo es una seguidilla... Hoy me agarraron en un mal día. Me agarraron golpeada". G-plus

FEDE HABLÓ DEL TREMENDO ACCIDENTE QUE SUFRIÓ EN BRASIL

El viernes 22, a pocas horas del accidente, Fede Bal dio detalles de su estado de salud en sus redes sociales, tras sufrir un grave accidente al fallar el parapente a motor en el que había emprendido vuelo.

"Tengo una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo, muchos golpes por todo el cuerpo y perdí bastante sangre. Me atendieron de urgencia en la guardia local y unas cuantas horas después viaje en ambulancia a Río, para realizar la intervención en el Hospital Samaritano”, contó el conductor de Resto del Mundo, programa que estaba grabando en Brasil.

Luego, Bal agregó: "Tienen que reconstruirme todo el ante brazo".