Carmen Barbieri enumeró los consejos maternales que le da a Fede Bal y aseguró: "El cáncer le cambió la vida"

El instinto maternal de Carmen Barbieri brotó de inmediato cuando se enteró de la seguidilla de incidentes de L-Gante, y recordó el click que hizo Fede Bal para volverse un hombre más responsable y saludable, tras vencer al cáncer.

"Fede se cuida mucho. Después del cáncer, a él le cambió la vida", aseguró la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine)

"L-Gante, te doy un consejo como si fuese tu mamá, que te debe tener (podrido) como yo, lo que le decía ayer a mi hijo: 'Fede, cuídate, comé bien, sano, dormí'". Me da bola, hace como que no me escucha, pero después yo sé que hace las cosas", continuó Carmen.

Además, Carmen Barbieri destacó el amor Claudia Valenzuela, la madre del creador de la Cumbia 420: "La mamá de L-Gante es una señora encantadora que cuida a su hijo y su bienestar. Que sufre cuando no sabe si él está bien, si se está portando bien. Como toda madre".

EL REPROCHE EN VIVO DE CARMEN BARBIERI A SU HIJO, FEDE BAL

Por otra parte, Carmen Barbieri bromeó con desconocer los detalles de la vida profesional de su hijo, Fede Bal.

"¿Puede ser que yo no sepa nada de mi hijo? Bueno, sé. Sé que está bien, que está bárbaro, bien de salud gracias a Dios. Que está contento porque está con Sofía. Eso lo sé", aclaró Barbieri.

"Pero después, de su trabajo, él me cuenta lo que quiere. Pero sé que va a hacer radio y que va a hacer televisión", detalló Carmen Barbieri respecto del proyecto de Fede Bal conducir en la primera mañana de la emisora que lanzará la revista Gente, y la conducción de Resto del Mundo por eltrece.