Carmen Barbieri respondió si Sofía Aldrey se enojó por su tatuaje de Laurita: "Lo ama a él con sus tatuajes"

El tatuaje de la boca de Laurita Fernández que Fede Bal se hizo a fines de 2016 desató polémica, y curiosidad por conocer la opinión de Sofía Aldrey, la actual pareja del actor. Dado el perfil bajo de la maquilladora, fue Carmen Barbieri quien blanqueó la reacción de su nuera.

"Sofía lo ama por cómo es él, con sus tatuajes y su vida. Conoce todo", arrancó la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine), y descartó un enojo de parte de la novia de Fede.

"Sofía es muy inteligente", afirmó Carmen en defensa de Aldrey. Acto seguido, Barbieri bromeó: "Yo pensaba que era mi boca… Pero era la boca de una persona que en su momento amó. Y está bien lo que dice, ¿por qué se lo va a tapar? ¿Está enojado él? Está pasándola bárbaro", cerró Carmen Barbieri sobre Federico Bal y Sofía Aldrey.

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ SOBRE EL TATUAJE DE SU BOCA QUE SE HIZO FEDE BAL

Cuando hace una semana explotó el tema, Laurita Fernández contó en Los Ángeles de la Mañana la historia del tatuaje que Fede Bal se había hecho en su honor.

“¿Carmen pensó que era la boca de ella? Tendría que haber hecho el gesto para darse cuenta”, señaló Laurita, antes de explicar que ella supo desde un primer momento sobre la decisión de Fede pero nunca dijo nada. “Es algo que él nunca había blanqueado públicamente”, explicó.

“Yo me enteré en vivo y nunca lo conté. Estábamos en una sentencia de Aquadance, donde te dan unas batas. (…) No estábamos en nuestro mejor momento, y estábamos así y me chista y se corre la bata y me muestra el tatuaje ahí, delante de todos. Y yo me empecé a poner nerviosa, y creí que era algo que se podía sacar, pero se lo había hecho de verdad”, recordó Laurita.

Tras bromear con la idea de que, si se aplicara colágeno en los labios, Fede Bal debería retocarse el tatuaje, Laurita explicó que su ex “copió la boca de una foto”. “Espero que no se arrepienta”, declaró Fernández antes de pasar de tema.