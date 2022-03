Carmen Barbieri reivindicó su belleza natural: "Yo tengo 66 años y nunca me hice una cirugía"

La apertura del Hotel de los famosos está cada vez más cerca y en Mañanísima, Carmen Barbieri, Lola Bezerra y Pampito analizaron a los participantes que se encerrarán allí junto a Pampita y el Chino Leunis para quedarse con el gran premio en juego.

Pero a la hora de hablar de Matilda Blanco, Lola arriesgó que tenía 52, a lo que Pampito agregó, tras googlearla, que contaba con 54 mayos. “Bueno, muy bien. No parece de esa edad. Parece de mucho menos, parece de 40”, señaló Carmen, ante la risa de Pampito.

“Amo cuando sos irónica, te amo. Lo que yo me he reído cuando vos te hacía bótox”, le señaló el panelista, en referencia a la ocasión en la que la conductora mostró en vivo cómo es un procedimiento de infiltración de toxina botulínica.

Más sobre este tema Carmen Barbieri se aplicó bótox en vivo y contó el pedido que le suele hacer al cirujano: "No me puede poner la cara más lisa como a algunas modelos"

LA REACCIÓN DE CARMEN BARBIERI ANTE LOS RUMORES DE QUE SE HIZO CIRUGÍAS

“No estoy siendo irónica”, le respondió Carmen a Pampito. “Ella se hizo cosas en la cara, creo que en la boca, en la nariz, creo que se estiró, todo. Con todo lo que se hizo, si no da menos de 50, pegale al cirujano. Vamos y le pegamos todos”, dijo Carmen, con humor.

“Yo no me hice nada, mi amor. Tengo 66 años y nada. El otro día me hice un bótox acá que, cuando se fue el cirujano, le pregunté ‘¿me pusiste bótox?’. Y él me dijo ‘yo te puse agüita, ¿cómo te voy a poner bótox frente a la cámara?’”, reveló la conductora.

“Le dije ‘pero si yo quería que la señora vea cómo se hace el bótox. La próxima vez que vengas, me hacés acá, en las patas de gallo”, dijo Carmen pidiendo que se acerque la cámara. “Yo tengo 66 años y nunca me hice una cirugía. No tengo un tajo, y por eso me puedo rapar la cabeza. Cuando se me caiga la cara y el cuello, me hago un rodete de carne acá atrás, de cómo me voy a operar. ¡Ya van a ver!”, advirtió Carmen Barbieri.