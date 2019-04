La capocómica fue consultada por la ex relación que tuvo su hijo con la joven actriz y fue concluyente en su respuesta.

En mayo de 2016, Federico Bal (29) y Barbie Vélez (24) terminaron su romance de un modo escandaloso y con un delicado cruce de denuncias de violencia de género. Luego la Justicia sobreseyó a ambas partes.

Desde entonces, la expareja evitó cruzarse en trabajos, lugares públicos y eventos. Incluso, los dos descartaron categóricamente la posibilidad de verse cara a cara, café de por medio, para hablar.

Consultada sobre el tema, pero sin querer ahondar sobre el doloroso final de la pareja, Carmen Barbieri concordó con su hijo y aseguró que lo mejor es que Fede no vuelva a verse con la hija de Nazarena Vélez.

"En una nota a Federico le pregunté si en algún momento se iba a sentar a tomar un café con Barbie Vélez, y él dijo ‘no, de ninguna manera’", le dijo Catalina Dlugi a la capocómica en Agarrate Catalina, por La Once Diez, y Barbieri contestó, sin dudar: "Hace muy bien. No tiene ni que cruzarse, ni sentarse, ni nada. Después se pueden comentar cosas que no son ciertas, como pasaron. Y la Justicia dictaminó la verdad, ¡qué suerte! La Justicia fue justa con Federico".

