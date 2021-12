Carmen Barbieri explicó por qué la ignoran en Los Personajes del Año: "Me pongo ropa que puede usar la señora de la casa"

La semana pasada se llevó a cabo la gala de los personajes del año de la revista Gente, a la que concurrieron una gran cantidad de los convocados, aunque algunos como Wanda Nara, que llegó el lunes del exterior, debieron concurrir por separado para hacer sus fotos.

En toda esta movida, llamó la atención la ausencia de Carmen Barbieri, que tras superar el Covid y estar al borde de la muerte, fue parte de MasterChef Celebrity 2 y luego pasó a conducir Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine).

“Wanda llegó de buen humor y no tendría por qué no hacerlo. (…) Llegó con un perfil muy bajo, muy amable, muy dispuesta. Fue muy breve porque entró y la acompañamos a su habitación, donde tenía todo listo. El vestido se terminó de hacer en la habitación”, contó Mariano Caprarola en Mañanísima.

CARMEN BARBIERI EXPLICÓ POR QUÉ ES IGNORADA PARA LOS PERSONAJES DEL AÑO

“¿Cuánto cuesta ese vestido?”, quiso saber Carmen Barbieri. “La verdad es que sería obsceno decirlo, pero estamos hablando de un vestido que puede llegar a salir en este momento unos 50 mil dólares. Tiene mucho bordado artesanal", agregó Caprarola.

“Hay gente que tiene puesto un departamento como vestido, dientes, o un coche”, aseveró Carmen, mientras Pampito le consultaba al asesor de moda si es verdad que un vestido de Javier Saiach puede llegar a costar 150 mil dólares. ¿Quién se gasta eso en un vestido?”, quiso saber el panelista.

““¿Sabés por qué sé que no me invitan como una figura destacada del año de revista Gente? Porque me pongo ropa que puede usar la señora de la casa, y ahí hay que ponerse ropa cara. Y este cuerpo no entra en cualquier vestido”, cerró Carmen Barbieri.