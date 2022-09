Carmen Barbieri hizo un sorpresivo vaticinio sobre Wanda Nara al verla en un evento: "Le veo cara de embarazada"

Luego de ver a Wanda Nara inaugurar un local de su marca de maquillajes en Miami, y tras su regreso al país para ser parte de ¿Quién es la máscara?, el nuevo big show de famosos cantando, consiguió que Carmen Barbieri al verla en su ciclo haga una predicción sobre la posibilidad de que la esposa de Mauro Icardi esté en la dulce espera.

“¿Wanda está embarazada?” le preguntó a la tarotista Fabiana Aquin, que estaba en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) mientras sacaba una carta. “Me sale que no, pero no quiere decir que no esté. Hay nerviosismo, podría ser”, aseguró la pitonisa.

“Me sale que está nerviosa por todo lo que está pasando. Este huevito que se ve acá significa posible embarazo. También me sale que está sola, pensante”, completó la vidente, haciendo que la conductora comparta su propia percepción.

"Estamos hablando de la pancita. Yo le veo cara de embarazada". G-plus

CARMEN BARBIERI LE VATICINÓ A WANDA NARA QUE VA A VOLVER A SER MADRE

“Vos dijiste que Wanda tuvo varias veces cesárea. Yo pensaba en Pampita que tuvo varias veces cesáreas y no tuvo problemas. Haciendo un tratamiento puede tener un hijo”, comentó la animadora, dirigiéndose a Estefi Berardi.

“Wanda dijo que como tuvo cinco cesáreas y que no puede tener otra, pero ella puede adoptar”, dijo por su parte la panelista, pero Carmen fue terminante.

“Estamos hablando de la pancita. Yo le veo cara de embarazada”, aseguró, súper contundente y la tarotista la seguía mientras sacaba otra carta del tarot. “Esta carta tiene el sol y eso significa que algo bueno le va a suceder”, dijo, suspicaz.

