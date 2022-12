Carmen Barbieri hizo un picante comentario tras la sorpresiva separación de Estefi Berardi

Carmen Barbieri hizo un picante comentario en Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) tras la sorpresiva separación de Estefi Berardi.

“¿Te separaste Estefi?”, le preguntaron a la panelista en la emisión matutina, y ella respondió y sorprendió a todos: “Sí, me separé”.

“¿Ya lo contaste en otro lado?”,indagó la conductora. Seria, Berardi contestó: “No, no lo conté en ningún lado, no lo iba a contar igual”.

"Y los hombres no se separan nunca y te siguen cagan…". G-plus

“Las mujeres toman su tiempo y hacen un duelo antes de separarse”, comentó Mariano Caprarola. Y entonces Carmen lanzó: “Y los hombres no se separan nunca y te siguen cagan…”.

ESTEFI BERARDI CONTÓ CUÁNDO SE SEPARÓ

Estefi Berardi contó en Mañanísima cuándo tomó la decisión de separarse de su pareja, Mauricio Colello: “Terminamos bien, tomé la decisión la semana pasada”.

“Es una decisión que vengo tomando hace bastante tiempo, no fue de un día para el otro, es algo que ya lo venía hablando”, explicó la panelista.