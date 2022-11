Carmen Barbieri arrojó una explosiva versión sobre Rodrigo de Paul y Camila Homs

En medio de rumores de crisis entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, Carmen Barbieri sorprendió al contar que el futbolista de la Selección estaría más cerca de Camila Homs, su ex y madre de sus dos hijos.

“Ahora se van a enojar, me contó un allegado a esta persona, a Cami Homs y su ex, Rodrigo de Paul, que parece que hay un approach. Se están acercando", lanzó en Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs).

Pampito y Estefi Berardi recordaron la llamativa frase que dio la cantante en pleno show y la conductora reafirmó sus dichos. "Creo que sí. Eso dicen. ¿Habrá terminado con Tini?", se preguntó la animadora, picantísima.

ASEGURAN QUE RODRIGO DE PAUL YA NO SALE CON TINI STOESSEL PORQUE QUIERE REGRESAR CON CAMILA HOMS

Rodrigo de Paul, en medio de los rumores de crisis con Tini Stoessel, le habría hecho una tremenda escena de celos a Cami Homs, su expareja y madre de sus hijos, por su noviazgo con Charly Benvenuto.

Según Pochi, de la cuenta de Instagram Gossipeame, el futbolista no se bancaría a la actual pareja de la modelo.

"Se ve como De Paul no está bien con Tini, para no decir que están separados y que no quieren confirmarlo. A él le habría empezado a molestar más la relación de Camila con Charly Benvenuto", dijo la influencer.

"No me llama la atención porque cuando estás bien, está todo ok, pero cuando estás mal empezás a mirar otras cosas. Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly".

"Y lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul y no estaría mal; y él me dicen que está celoso por Charly”, contó Pochi, haciendo hincapié en que existe la posibilidad de que se reconcilien.