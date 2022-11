Carmen Barbieri le habló a Nazarena Vélez tras rechazar una charla privada: "El odio no nos lleva a ningún lado"

El enfrentamiento de Carmen Barbieri y Nazarena Vélez, como derivado de la escandalosa separación de Fede Bal y Barbie Vélez que escaló hasta la Justicia con sendos sobreseimientos, se reavivó esta semana y la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) reflexionó a fondo.

"El odio no nos lleva a ningún lado", afirmó Carmen, al repasar su entrevista a fondo con José María Muscari, a seis años de que el productor teatral quedara del lado de la panelista de LAM y de su hija, en el conflicto con Fede.

"Uno cuando está lleno de odio hay que largarlo. Y sin darte cuenta lo largás, no es que es un trabajo no odiarla, no querer, o decir que no te vas a olvidar", continuó Barbieri.

Más sobre este tema Firme pedido de Barbie Vélez a Nazarena tras las fuertes declaraciones de Carmen Barbieri

Entonces, aclaró: "Yo no dije muchas cosas, solo una frase terrible que no la recuerdo ni la voy a repetir porque no la recuerdo. Fue con Jorge Rial, de la que me arrepiento y pedí disculpas. Pero no dije tantas cosas, sí defendí a mi hijo, como ella defendió a su hija. Ella no paró todo un año, decía que le robaban su cuenta de Twitter, pero no importa porque ya pasó".

"No sé si la veo con bronca, pero sí con mucho dolor todavía. Pero le están pasando cosas tan lindas. Hace mucho que le pasan cosas lindas, y se lo merece porque le pasaron cosas muy feas, y se merece ser feliz", explicó.

Más sobre este tema Carmen Barbieri cruzó enojada a Nazarena Vélez por chicanearla en LAM: "Está siempre riéndose a carcajadas"

Al final, Carmen Barbieri descartó tener que disculparse con Nazarena Vélez: "¿Qué le hice yo? No le quité el trabajo, el marido, no le hice nada malo. Si nos tendríamos que perdonar es por las palabras, que nos fuimos de boca nerviosas, enojadas o tristes por nuestros hijos. No tenemos que perdonarnos, quizá entendernos".

CARMEN BARBIERI DESCARTÓ TOMARSE UN CAFÉ CON NAZARENA VÉLEZ

A pesar de pretender dejar atrás el conflicto con Nazarena Vélez, Carmen Barbieri descartó sentarse en un bar con ella.

Más sobre este tema Filosísima frase de Nazarena Vélez contra Laurita Fernández: "Es mejor bailarina que conductora"

"Nunca dije de tomar un café porque no la conozco, no tengo nada de qué hablar. Nunca fuimos amigas, si grandes compañeras", enfatizó.

"Que no se olvide nunca que yo le ofrecí mi casa para que venga a vivir cuando estaba tan triste porque estábamos trabajando juntas y éramos muy buenas compañeras", manifestó filosa Carmen Barbieri con Nazarena Vélez antes de desearle "lo mejor".