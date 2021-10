Carmen Barbieri fue súper irónica con China Suárez: "Tiene mala suerte, siempre se engancha con hombres comprometidos"

El descargo de China Suárez en Stories, luego de haber quedado en el centro de las críticas por ser la supuesta tercera en discordia en la crisis de Wanda Nara con Mauro Icardi, despertó la fina ironía de Carmen Barbieri: "Tiene mala suerte, siempre se engancha con hombres casados".

Atenta al comunicado de la expareja de Benjamín Viucña, la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine) analizó: "Dice que se le repite un patrón, pero no por su culpa. Sino que el hombre le miente… Ojo que los hombres mienten. Siempre dicen 'me llevo mal con mi mujer, me estoy por separar'. Todos los hombres casados dicen eso, si les gusta una mujer, les mienten".

Ahí, Pampito hizo elíptica referencia a las situaciones similares que habría vivido Suárez en el comienzo de sus relaciones con Nacho Viale, Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña.. y ahora Icardi: "¡Es la cuarta vez que le pasa!".

"Lamentablemente, se enamora de los hombres que tienen un compromiso, y esos hombres le mienten a la China", argumentó Carmen.

Frente a la insistencia de sus panelistas sobre la reincidencia de la China Suárez en engancharse con hombres comprometidos, Carmen Barbieri concluyó: "Te puede pasar varias veces…".