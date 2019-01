Las viejas heridas de la tormentosa relación que vivieron Federico Bal y Barbie Vélez volvieron a abrirse y en un móvil de Carmen Barbieri con Hay que ver, la capocómica se molestó por una pregunta de Fernanda Iglesias, terminó abandonando la nota y antes deslizó una escalofriante versión.

Carmen: "¿Quién dijo si a mi ‘me gustaría que le agarren el brazo a mi hija’?. ¿A vos, Fernanda te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve?". G-plus

“¿Quién dijo si a mi ‘me gustaría que le agarren el brazo a mi hija’?”, arrancó diciendo Carmen, molesta desde Mar del Plata por un comentario de la periodista. “Yo, Fernanda Iglesias. A mi no me gustaría que mi hija venga con moretones”, salió al cruce, en alusión a las marcas que Barbie Vélez tenía en sus brazos y que originaron el conflicto entre la expareja que terminó en la Justicia.

Fernanda: "No entiendo por qué decís eso, no hagas enigmáticos con algo tan serio. ¿Lo que vos estás diciendo es que Barbie se quería tirar por el balcón y él la agarró para que no se tire?". G-plus

Enojada, la capocómica lanzó una frase polémica: “¿A vos te gustaría que tu hija se tire del balcón y que una persona te la salve?”, dijo, y Fernanda siguió cruzándola. “No entiendo por qué decís eso, no hagas enigmáticos con algo tan serio”, le espetó. “Vos no sabés la situación, no tenés idea del agarre. Es grave, el agarre fue por muchas cosas”, agregó la humorista, terminante.

Carmen: "No me siento cómoda en la nota, chicos. Me siento incómoda. ¿Por qué vengo a este programa que siempre me hace sentir mal?". G-plus

“Esto se sabe en la Justicia. Pedí los expedientes y después opiná”, continuó la madre de Federico y Fernanda quiso aclarar sus dichos. “¿Lo que vos estás diciendo es que Barbie se quería tirar por el balcón y él la agarró para que no se tire?”, preguntó la panelista. “Yo no dije eso. Yo solo dije ‘por qué será el agarre’. Yo no estaba ahí”, aseguró Carmen, antes de que Denise Dumas decida cambiar de tema sin esperar la fulminante reacción de la capocómica.

“No me siento cómoda en la nota, chicos, me siento incómoda. ¿Por qué vengo a este programa que siempre me hace sentir mal?”, empezó a decir Carmen, mientras un problema técnico con el móvil la sacaba del aire y Denise buscaba apaciguarla pidiéndole que no se enoje. “He pasado una tarde maravillosa, que no ha sido hoy”, terminó diciendo Carmen Barbieri, poniéndole punto final al móvil.