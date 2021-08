Carmen Barbieri defendió a Virginia Gallardo de las críticas por su relación con Ricardo Fort: "Ella lo quiso mucho de verdad"

Desde que Virginia Gallardo se negó a ser parte del documental que contará la vida de Ricardo Fort, la exnovia del empresario cosechó un sinfín de duros cuestionamientos. Sin embargo, Carmen Barbieri alzó su voz en defensa de la famosa y resaltó que ella se comportó bien con el millonario.

"Yo la conozco a Virginia. Es divina. Es una mujer encantadora, que quiso de verdad mucho a Ricardo", dijo la conductora de Mañanísima, programa de Ciudad Magazine que se emite de lunes a viernes a las 10.30 horas, luego de que Rocío Marengo expusiera en diferentes notas que Virginia rechazó la propuesta por un "motivo económico".

Analizando la posibilidad de que Gallardo no sea parte del film, Pampito lo puso en duda: "Ella es dueña de su imagen y si ella pide que no salgan las imágenes en la serie la tiene que respetar. Pero, por otro lado, dicen que esto no puede pasar, porque ese material ya salió al aire".

Picante frase de Rocío Marengo sobre el romance de Virginia Gallardo con Ricardo Fort

En su rol de "tía política" de Martita y Felipe Fort por ser la pareja de Eduardo Fort hace 8 años, Rocío Marengo calificó de "desagradecida" a Virginia Gallardo por no querer estar en la serie de Ricardo Fort y habló sin filtro de su pasado romance.

"Cuando yo hablé de la serie, lo único que dije fue que no me parece bien que no sea parte. Yo hubiese sido parte. Además, en este caso puntual, aparecen los chiquitos de una persona que fue importante en su vida, para hacer un homenaje y les dice que no. Solo dije que me parecía desagradecida de su parte", dijo Marengo en LAM, aclarando uno de los dichos que indignó a Gallardo.

Analizando la historia de amor de Gallardo y Fort, Marengo arremetió con una picante frase: "Yo no la veía como un gato de Fort. Si ella está convencida de que su imagen era de gato, será un problema de ella con su pasado, que tendrá que analizar. De lo que tuvo Ricardo, ella era lo mejorcito. Porque el 95% del entorno de Ricardo era por interés y por laburo. ¿Qué me va a venir a decir, que era todo por amor?".