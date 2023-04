Carmen Barbieri contó que ganó la medalla de honor y a la vez la echaron de un colegio: "Mi mamá casi me mata"

Carmen Barbieri contó en Mañanísima (de lunes a viernes a las 10 hs. por Ciudad Magazine) por qué tuvo medalla de honor y a la vez la echaron de un colegio cuando era adolescente.

“¿Vos repetiste el año?”, le preguntó Estefi Berardi y la conductora reveló en el programa matutino: “Nunca. Me echaron de un colegio nada más. Tuve medalla de honor por no faltar nunca al colegio”.

Más sobre este tema Carmen Barbieri se puso una bombacha y un corpiño en pleno vivo, y hasta desfiló: "Hace mucho que no uso"

“¿Y por qué te echaron?”, le preguntó Pampito y la mamá de Fede Bal contó: “Me echaron las monjas de La Anunciata por varias cosas, porque una vez rompí todo un ventanal porque las chicas me encerraron”.

“Entonces agarré una silla y cayó todo el vidrio, por eso me suspendieron. Me suspendieron varias veces. Y después agarré tres bombitas de mal olor, preparé una bomba, la puse en el cesto y cerré con llave”, explicó Carmen.

Así, Barbieri confesó: “Tenía un profesor que me encantaba pero me tenía cagando. Entonces los encerré todos, tiré la bomba y casi nos morimos todos. Las mojas investigaron y cuatro que me denunciaron. Me echaron a mí y me fui al Guido Spano”.

Más sobre este tema Carmen Barbieri contó que Santiago Bal le robó medio millón de dólares: "Compró muchas cosas con eso"

CARMEN BARBIERI CONTÓ CUÁL FUE LA REACCIÓN DE SUS PADRES CUANDO LA ECHARON DEL COLEGIO

Carmen Barbieri contó en Mañanísima cómo reaccionaron sus padres cuando la echaron del colegio: “Mi mamá casi me mata, tuve que correr y me alcanzó, pero mi papá fue a hablar por mí en el colegio”.

Más sobre este tema Carmen Barbieri se quebró en vivo por la carta que le dedicó Fede Bal en su cumple: "Escribís igual que tu papá"

“Le dijeron ‘a ella no la vamos a perdonar porque es la cabecilla del quilombo’. Yo quería ser monja y… ¿dónde termine? En el teatro de revista con conchero”, sentenció con humor.