Carmen Barbieri contó cómo impactan en su cuerpo los conflictos mediáticos tras su día de furia con Alicia Barbasola

Esta semana, Carmen Barbieri expresó su furia sin filtro contra Alicia Barbasola, luego de que la esposa de Andrés Nara afirmara en LAM que muchos de los escándalos que ocurrieron en el teatro, cuando trabajaron juntas, era armados.

En ese contexto, en Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) pusieron al aire una nota de Daniel Ambrosino, en la que sostuvo que Carmen amaba los escándalos, y Barbieri le respondió.

"Él, para tener nota, buscaba la pelea… No me voy a enojar con él. Si él dice que a mí me gustaban los escándalos, está bien. No me voy a enojar con él", le contestó Barbieri, seria.

CARMEN CONTÓ CÓMO IMPACTAN EN SU SALUD LOS CONFLICTOS MEDIÁTICOS

Acto seguido, la conductora expresó: "Ayer estuve toda la noche descompuesta, y antes de ayer también, no pude ni dormir. No quiero meterme más en estos líos".

"Además, me llamó Fede y me dijo 'mamá, salí de ahí. No estás cómoda en el quilombo'", agregó Carmen.

"A mí me cambia la cara, me da tristeza. Antes también me daba tristeza", afirmó.

"Yo no provocaba los escándalos. Trataba de mediar. Nunca logré nada. No me hacían bien, ni me hacen bien ahora. Tampoco me dan felicidad", aseguró Barbieri.

Antes de cerrar el tema, Carmen le hizo un pedido a Alicia Barbasola: "Ojalá Alicia llegue a dónde quiere llegar y que sea feliz, pero que me deje a mí tranquila. Yo ya no estoy vigente en los quilombos como antes, que busque a otra persona".