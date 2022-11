El susto de Carmen Barbieri en vivo porque Estefi Berardi contó que vio una foto de Fede Bal en una clínica

La salud de Fede Bal le trajo varios sustos a Carmen Barbieri. Primero su lucha contra el cáncer, luego el accidente que sufrió en Brasil. Esos motivos hicieron que la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes 10 hs) se alarme cuando Estefi Berardi contó que había recibido una foto del actor en una clínica.

“Hablando de tu hijo. El finde hablé con Fede y él está súper bien, aclaro esto primero. Me mandaron una foto de Fede en el médico, como en una guardia”, contó la panelista y la animadora se sorprendió.

“¿Ahora?”, lanzó, preocupada. “No, es viejo. ¡Te aclaré, Carmen que estaba todo bien para que no te asustes!”, la calmó la “angelita” de LAM.

"¡Ay, me agarró de golpe! Me transpiré de golpe. ¡Te juro que me transpiré!". G-plus

CARMEN BARBIERI SE PREOCUPÓ POR LA SALUD DE FEDE BAL

“¡Ay, me agarró de golpe! Me transpiré de golpe. ¡Te juro que me transpiré!”, aseveró, mientras se secaba el cuello.

“Me dijo que fue a hacerse una placa de control porque quería ver que todo estuviera bien para estrenar. Quería saber cómo está su brazo”, contó la panelista sobre el actor que se prepara para debutar en el musical Kinky Boots.

“Ahora está haciendo todo el control de su cáncer y sigue siendo un paciente oncológico”, compartió la conductora y Estefi contó que ya Fede le había advertido. “Me dijo ‘si mi mamá ve mi foto en la clínica le va a agarrar un ataque’”, detalló.