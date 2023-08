Carmelito Carrizo rompió el silencio tras la separación de Coco Sily y reveló su situación con su ex

Caramelito Carrizo rompió el silencio en una entrevista con Socios del Espectáculo en la que habló sobre el fin de su relación con Coco Sily y la reconciliación con su exmarido, Damian Giorgiutti.

“¿Cómo estás transitando este momento?”, le preguntaron y la actriz respondió: “Estoy bien, triste obviamente y con todo lo que implican las decisiones de la vida y las de las relaciones”.

“Si bien fue una relación corta, para mí fue muy importante haberlo conocido y tenido en mi vida. Nuestra relación empezó desde la franqueza total y siempre con toda la verdad de lo que nos pasaba a los dos”, remarcó.

Entonces, Cecilia reconoció: “Tratamos de construir juntos algo muy lindo, que de hecho lo fue pero evidentemente yo no estaba en una circunstancia ideal para eso; finalmente yo tomé la decisión de cortar la relación”.

“Sentía que no podía seguir avanzando de la mano de él. Con mi separación en diciembre sufrí mucho porque era algo que no esperaba y lo que sucede ahora es que estamos reanudando con Damián la relación”, reveló.

“¿Van a apostar de vuelta a la familia?”, le consultaron desde eltrece y Carrizo expresó: “Sí, si estamos intentando reanudar es porque seguramente teníamos cosas que sanar, que hablar y resolver”.

QUÉ DICE EL ENTORNO DE COCO SILY TRAS LA SEPARACIÓN DE CARAMELITO CARRIZO

Paula Varela contó en Socio del Espectáculo qué dice el entorno de Coco Sily tras la separación de Caramelito Carrizo, con quien salió tres meses y medio.

“Me dicen que Coco no sabía que ella estaba volviendo con el ex y tampoco sabía que iba a blanquear tan rápido que estaba con el ex”, reveló la panelista.

Al final, Varela dijo: “Me confirman que está medio bajón y el entorno duda sobre por qué ella buscó tan rápido la cámara, sienten que lo usó a Coco para movilizar al ex”.