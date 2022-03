Carmela Bárbaro, sorprendida por la versión del nuevo noviazgo de Jorge Rial: "¡Qué rápido!"

En Momento D, Pampito reveló que Jorge Rial estaría iniciando un romance con una periodista que trabaja en el mismo multimedio que él, en medio de los rumores de separación de su esposa, Romina Pereiro.

En este punto, el panel comenzó a debatir si la supuesta tercera en discordia mantiene una relación con el periodista desde que comenzaron los rumores de ruptura, algunos meses atrás, o es algo relativamente nuevo, y Carmela Bárbaro cuestionó el poco tiempo que transcurrió.

“Muchas veces pasan meses. A mí me pasó con Evelyn: siete meses después empecé otra pareja. Ese fue mi histórica discusión con la señora Mirtha Legrand”, dijo Fabián Doman. Igual fue rápido, Fabián. Pasaron siete meses, ¿después de cuántos años de matrimonio? ¡Era rápido!”, le señaló Bárbaro.

CARMELA BÁRBARO CUESTIONÓ EL POCO TIEMPO QUE DEJAN PASAR LOS FAMOSOS LUEGO DE SEPARARSE

“¿Y cuánto tiempo hay que esperar a que termines una pareja? ¿Un celibato?”, se defendió Doman. “El proporcional a lo que te duró el matrimonio. Celibato no, estamos hablando de mostrarse públicamente si salís de un matrimonio”, justificó Carmela.

“Vos decís ‘que pasen cosas pero que no se sepan’. Pero si vos vas a tomar un café con alguien te van a sacar 100 fotos”, le respondió Doman. “Rial, en ese sentido, está siendo muy respetuoso porque ni siquiera confirmó la separación. (…) Igual están separados, están viviendo en casas separadas”, agregó Pampito.

“O sea que no puede ir a tomar un café. Carmela Bárbaro dice que no puede ir a tomar un café”, señaló Doman, basándose en el razonamiento de su panelista. “Yo creo que hay muchos lugares para ir a tomar café. Uno elige. ¿Cuántos hay ocultos, que no se entera nadie?”, le cuestionó ella.

“Pero siempre hay alguien que te saca una foto, y te lo digo por experiencia, en el medio de la nada”, reiteró el conductor. “Si no querés, no se enteran. ¡Dale! ¡Todos toman café en Palermo! ¿No hay otro barrio en el país para ir a tomar un café?”, le respondió ella, dando a entender que los famosos se exhiben en ese barrio, a sabiendas que los van a retratar y sus fotos se viralizarán en las redes sociales.