Carlos Perciavalle, polémico sobre Thelma Fardin: "Se metió en el cuarto porque quería tener relaciones con Darthés"

En medio de la conmoción que genera la denuncia por violación que presentó en la justicia de Nicaragua Thelma Fardin contra Juan Darthés, el humorista Carlos Perciavalle realizó una serie de polémicas declaraciones al diario uruguayo El País.

Al hablar del movimiento de las mujeres que tanta fuerza cobró este año, Perciavalle terminó refiriéndose al caso: “El mundo está dominado por las mujeres, todo el mundo lo sabe (…) Y ahora se ofenden, y joden, ‘ay que me violó hace 10 años en Nicaragua’. Eso no quiere decir que esté defendiendo a este hombre que ni lo nombro porque es un boludo. Pero son artistas. No es gente. ¿Qué joden tanto?”.

“Están todos locos. No saben qué inventar. Esta chica, pobre, me da lástima (Thelma), que tenga que acordarse de lo que pasó en Nicaragua hace 10 años... es no tener nada que hacer. Hay tanta cosa para hacer, tanto para ayudar”, agregó. Y cuando la periodista le preguntó si no estaba de acuerdo con la denuncia pública de Thelma, respondió: “A los diez años de lo que pasó, no. ¿Cómo comprobás?”.

Perciavalle, sobre Thelma: "¿Cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco" G-plus

Sobre Darthés, aclaró que no trabajó nunca con él: “Trabajado, jamás. No me gusta nada. Como actor me parece un boludo. Está lleno de oro, se fue a Brasil porque es el único lugar donde no lo pueden extraditar. Dentro de un año aparecerá de nuevo en otra telenovela”.

Sin miramientos, Perciavalle criticó duramente a Thelma: “Esta mujer habla de algo que ocurrió hace diez años en Nicaragua. Y recién se acordó ahora. No es serio”. ¿No le cree a Fardin? “No, ¿cómo le voy a creer? Ella se metió en el cuarto, lo hizo porque quería tener relaciones con él, que lo haga, no la voy a criticar tampoco”.

Esta última declaración del humorista va en concordancia con la polémica versión que dio Darthés sobre lo sucedido: “Vos tenés la edad de mis hijos, salí de acá, por Dios’, le dije. La gente ya me juzgó. Me dijo que no le funcionaba la llave, que quería llamar para pedir otra. Ella se me insinuó, me quiso dar un beso y le dije ‘qué te pasa’”.