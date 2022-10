Carlos Monti destrozó a L-Gante por la canción para Wanda Nara: "Es horrible"

Carlos Monti y Pollo Álvarez pusieron al aire en Nosotros a la mañana la canción que L-Gante le habría escrito a Wanda Nara en medio de los rumores de romance.

Súper sincero, al analizar la letra, el panelista afirmó que no le gustó para nada. "Es horrible", lanzó, sin vueltas, ante la mirada atenta de sus compañeros.

Aunque celebró que el cantante se haya inspirado en la empresaria para darle rienda suelta a la creatividad, dejó en claro que para él el tema es "espantoso".

CARLOS MONTI FULMINÓ LA CANCIÓN QUE L-GANTE LE ESCRIBIÓ A WANDA NARA

"A ver, que esto lo haya escrito él para Wanda está fenómeno. Y que legítimamente, si él está, como dijo, iniciando una relación sentimental con Wanda, me parece perfecto. Lo que yo digo, escucho esto y es horrible, perdónenme, qué quieren que les diga".

"Lo que yo digo, escucho esto y es horrible, perdónenme, qué quieren que les diga". G-plus

"Perdónenme que sea tan brutal, pero es espantoso. A mí no me gusta. Al margen de eso, no importa si me gusta o no me gusta. Me parece bárbaro que él haya escrito esto dedicado a Wanda, y que Wanda haya recogido el guante y también le haya contestado", sumó Carlos.

"Perdónenme que sea tan brutal, pero es espantoso. A mí no me gusta". G-plus

Y se despidió lamentando el escándalo en el que quedó envuelto el artista.

"El tema es que en el medio hay toda una menesunda donde está metida la exnovia, expareja, exmujer, Jamaica, la madre, las denuncias por agresiones y demás", cerró, rememorando las aristas del escándalo que tiene como protagonista al cantante de cumbia 420.