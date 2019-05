Carlitos, el niño jujeño que cantó La malagueña y emocionó con su historia de vida en Genios de la Argentina

El éxito arrollador que generó la serie de Luis Miguel en Netflix, logró que muchos seguidores y nuevos adeptos se hicieran fanáticos de La malagueña, el tema de Elpidio Ramírez que todos recuerdan por la interpretación que El Rey hizo en televisión en su primera presentación en televisión, cuando era un niño.

Y algo de esa sensación que generó el joven cantante se repitió con la performance que Carlos Milanesi hizo en Genios de la Argentina. El pequeño de 11 años, oriundo de Jujuy, se ganó el cariño del público con su carisma, y el del jurado, que le otorgó la estrella verde que le permitió pasar a la final de la gala.

Además, Carlitos emocionó con su historia de vida: "Vine con mi papá, que me está criando desde hace 5 años ya, y yo lo quiero mucho. Lo siento como mi papá de sangre. Él es Ariel Cisneros y lo quiero porque me crió como un padre y es muy bueno conmigo, me enseñó a cantar. Cuando sea grande me voy a poner de apellido Cisneros, como el suyo", contó el pequeño, generando el llanto de Marcelo Tinelli.

"Mirá lo que lograste, Ariel. Qué hermoso que le diga eso a su papá. Me encanta", cerró el conductor, con la voz quebrada, y admirado por el vínculo del niño con su padre, que lo fue a alentar junto a su mamá en la tribuna.

