Carla Peterson despidió con dolor a Mariana Prommel, su compañera en Los exitosos Pells: "No te puedo abrazar, amiga de mi alma"

La partida de Mariana Prommel, fallecida este viernes a los 55 años, conmovió al mundo del espectáculo en la Argentina.

La noticia del deceso fue confirmada por la familia de la actriz a través de la cuenta oficial de la artista en Instagram: "Partió nuestra adorable Mariana. Se fue durmiendo, tranquila y en paz, rodeada de sus amores profundos, su madre y sus animalitos", dice una parte del texto.

Una de las colegas que lamentó profundamente la muerte de Prommel fue Carla Peterson, quien actuó con ella en la tira televisiva Los exitosos Pells y también en el teatro.

"Ojalá esta vez pudiéramos quedarnos encerradas en el camarín y tragarnos la llave! Pero este viaje q te pegaste amiga is not to return! Siempre fuiste una estrella, bajaste a traernos alegria!", escribió Carla Peterson en su cuenta de Instagram.

"Nos hiciste llorar de risa . Ahora estamos llorando xq nos quedamos sin la esperanza de volverte a ver y yo no te puedo abrazar amiga de mi alma", continúa el texto de Peterson.

"Cuando hicimos esa obra no podía creer que estaba al lado de semejante actriz. Aprendí mucho de vos me reí tanto. Te llevo en mi corazón eternamente. Qué suerte tuve en esta vida".

Y cerró: "Te adoro eterna y enorme Mariana Prommel. Y si algo de esa foto mágica es real está acá conmigo, hasta quién te dice que con un poquito de suerte me rapten los marcianos".