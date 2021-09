Carla Peterson contó cómo fue trabajar con la China Suárez y Benjamín Vicuña antes de su separación: "Estaban súper bien"

La ironía de que Carla Peterson haya sido la psicoterapeuta en la última ficción que compartieron la China Suárez y Benjamín Vicuña, separados hace poco más de un mes, hizo que la palabra de la protagonista de Terapia Alternativa sea de las más buscadas. “En la serie ellos estaban súper bien”.

Comentario que Peterson hizo en una nota con Intrusos luego de aclarar que las grabaciones se hicieron en enero, cuando “no había ni siquiera vacunas, en plena pandemia”. Ahí, la artista recordó la unión de la China con Amancio (1): “Ella venía con el bebito, y toda la familia”.

Chistosa sobre los también padres de Magnolia (3), y siguiendo el hilo de Rafa Juli, la esposa de Martín Lousteau admitió a días del estreno de la minsierie que pareja, terapia, separación, realidad y ficción “parece que se confunden, pero no”.

Reservada, Carla Peterson reconoció que sigue en contacto tanto con la China Suárez como con Benjamín Vicuña, pero marcó distancia: “En el Instagram se ve todo muy feliz, pero no somos amigos. Sino de darnos like, corazones, un bravo, y eso. Tenemos ganas de vernos, pero todos tenían compromisos laborales en otras partes del mundo, y no pudimos encontrarnos”.