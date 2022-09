Carla Conte reveló cómo logró conectarse con su papá fallecido: "Apareció en toda su esencia"

A corazón abierto, Carla Conte habló de la muerte de su padre, que falleció en 2021 tras luchar contra un cuadro de covid.

En este contexto, contó que meses después de su muerte logró conectarse con él al abrirse los registros akáshicos.

"Él estuvo 25 días internado en terapia intensiva y finalmente falleció. Tras su muerte, yo necesitaba saber cómo estaba", contó Carla en diálogo con Algo que contar.

CÓMO FUE LA CONEXIÓN DE CARLA CONTE CON SU PAPÁ FALLECIDO

La conductora relató cómo logró conectar con su papá al abrirse los registros akáshicos.

"Hice una lectura de mis registros akáshicos y apareció en toda su esencia, su energía y su alegría. Lo más importante, que era lo más angustiante, fue saber que él había llegado bien".

"Fue como una tranquilidad, como un decir quedate tranquila que está todo bien. La tristeza es infinita, enorme, inabarcable, impensable. Es tremendo todo en el presente y al futuro no lo puedo imaginar, solo necesitaba saber que él está bien".

"Siempre le hablo, lo siento y creo que está. Fui encontrando mis propias formas y lo que a mí me hace bien pensar. Esto pasó ayer en mi casa: tenía enchufadas unas lucecitas que hacía dos meses que no andaban".

"Y me pasó algo puntual que me puso re contenta, me di vuelta y las luces se prendieron. Y yo, loca total, le dije '¡papá, estas acá!' y empecé a llorar”, cerró Carla, remarcando que siempre siente cerca a su padre.