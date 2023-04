Carina Zampini, a corazón abierto, al recordar su infancia: "Cada dos años me mudaba de casa, nunca teníamos una estabilidad económica"

En medio de la felicidad por estar a horas de debutar con Pasaplatos, el programa que saldrá al aire a partir del lunes que viene a las 14.30 por eltrece, Carina Zampini abrió su corazón y compartió anécdotas muy íntimas de su historia de vida.

“Cada dos años me mudaba de casa. Mi papá fue corredor de auto, tuvo chopería, heladería, bicicletería, taller mecánico, agencia de autos; nunca teníamos una estabilidad económica. Donde él sentía una oportunidad de un trabajo mejor, nos íbamos a todos”, expresó Carina en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

En cuanto a cómo estaba compuesta su familia, la entrevistada expresó: “En principio, era mamá y papá y tres hijos. Y 15 años después, vino Gabi, el cuarto. Un poco fui mamá de Gabi, tengo una relación hermosa con él, con todos igualmente. A esa edad era como el muñeco, el juguete, le cambiaba los pañales, lo llevaba, jugaba. Igual, mi mamá era una madraza, siempre estuvo muy presente, pero ella laburaba de costurera”.

Por último, Zampini recordó con mucho amor cómo vivió enterarse de que iba a tener un bebé: “Fui mamá muy joven, toda la energía la ponía en mi casa. Llegó y yo estaba profundamente enamorada del padre de mi hijo. Enterarme de que estaba embarazada sin haberlo buscado fue una felicidad plena, tenía la sensación de que no le podía pedir más nada a la vida”.

CARINA ZAMPINI QUEBRÓ EN LLANTO AL RECORDAR A GERARDO ROZÍN

Con el recuerdo siempre presente de Gerardo Rozín y a poco de cumplirse un año de su partida, Carina Zampini no pudo evitar quebrar en llanto al ver imágenes en Socios del Espectáculo de su paso por Morfi, todos a la mesa –donde compartió la conducción con él- y abrió su corazón al hablar de quien fue su querido compañero.

“Gerardo era un excelente productor. Yo aprendí mucho de verlo a él, de verlo hacer, conducir, armar mientras conducía. Y es fuerte todo porque es re doloroso que se haya ido tan joven, de la forma en la que se fue”, comenzó diciendo Carina (que este lunes debuta con su programa Pasaplatos, a las 14.30 por eltrece).

“Si ustedes miran mis redes sociales, yo no pongo nada, no saludo a mis compañeros o mis amigos en las redes. Yo los saludo por WhatsApp, en un mensaje personal, porque lo que tiene que ver con la realidad de mi vida la manejo de una forma real. Y las redes sociales, para mí, cuentan otra cosa. Por eso no puse nada ahí”, agregó.

En cuanto a su vínculo con Rozín, la entrevistada se conmovió al hablar de la enfermedad del periodista: “Tuve la suerte de poder acompañarlo el último año. Yo supe todo el último año, cuando mucha gente no sabía lo que él estaba atravesando.”.

