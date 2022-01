Caramelito Carrizo se quebró al hablar sobre su hermano Martín: "Lo vi morir, me regaló su última mirada"

A dos semanas de la muerte de su hermano mayor, Caramelito Carrizo se quebró al recordarlo: "Martín está en paz, como se merece. Me dejó un legado inconmensurable. Me enseñó a vivir y a morir. Lo vi morir, estaba al lado suyo cuando se fue. Me regaló su última mirada, y yo le regalé la mía".

Entre lágrimas, la panelista de A la tarde reflexionó sobre la muerte, luego de que el exbaterista del Indio Solari luchara contra una feroz esclerosis lateral amiotrófica: "Él, y cada persona que atraviesa una enfermedad así, conviven constantemente con la aceptación. Es la dualidad de aceptar y luchar contra la muerte. Es muy fuerte".

"Tenemos culturalmente un concepto de la muerte, a la que le tememos, le escapamos. Pero les aseguro que yo me amigué con la muerte", concluyó Caramelito sobre su hermano mayor, Martín Carrizo.

EL RECUERDO DE CARAMELITO DE SU HERMANO, MARTÍN CARRIZO

Con una sonrisa en su rostro, Caramelito reveló la trastienda de su carrera musical, etapa en la que Martín Carrizo fue fundamental.

"Los cinco discos que hice los hice con él. Cada canción me las hizo grabar mil veces. Eran las cuatro de la mañana y me decía que lo hiciera de nuevo porque lo podía hacer mejor. Ese legado de trabajo, lucha, excelencia, amor y risas me deja. Y esa última mirada también me la regaló", cerró Caramelito.