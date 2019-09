La cantante Daniela sufrió un accidente isquémico transitorio, en el estudio de Intrusos

Un momento de mucha preocupación se vivió en el estudio de Intrusos, ayer por la tarde. “Chicos, me dio como un mareo de repente. Sentí que me giró el estudio. Me dio como una cosa...”, dijo la cantante Daniela a Jorge Rial, mientras hablaba del cáncer de colon que logró superar su hija.

“¿Estás bien? ¿Querés salir? Tenemos que traer a alguien que limpie el estudio, la gente se marea de verdad. ¿Querés salir un ratito?”, le dijo el conductor al ver lo mal que se sentía.

Entonces, Rial se dispuso a acompañarla fuera del estudio pero, apenas hizo unos pasos, Daniela se desmayó. Rial pidió a un corte urgente y una ambulancia mientras él y sus compañeros socorrían a la cantante.

"A la cantante #Daniela se le realizan estudios clínicos en estos momentos. Ha sufrido un sufrido un accidente isquémico transitorio (AIT) que si bien presenta síntomas similares a un ACV difiere del mismo por ser temporario". G-plus

Muchos en las redes se rieron con lo sucedido y aseguraron que todo había sido fingido por la artista. Sin embargo, horas más tarde, la producción de Intrusos publicó un mensaje en la cuenta oficial de Twitter del ciclo ampliando la información.

“Les informamos que a la cantante #Daniela se le realizan estudios clínicos en estos momentos. Ha sufrido un sufrido un accidente isquémico transitorio (AIT) que si bien presenta síntomas similares a un ACV difiere del mismo por ser temporario”, escribieron en el perfil.

Daniela fue trasladada al hospital Fernández, donde los profesionales diagnosticaron que sufrió un AIT y recomendaron que permanezca internada. El accidente isquémico transitorio es un accidente cerebrovascular de tipo isquémico en un episodio breve y pasajero de disfunción neurológica.

Es causado por un disturbio focal por isquemia cerebral, retiniana o medular, con síntomas que duran menos de una hora y sin evidencia de infarto agudo. Se produce por la falta de aporte sanguíneo a una parte del cerebro, de forma transitoria.