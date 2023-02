Cande Tinelli opinó a fondo del rumor de romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea

A nueve meses de hacerse pública la separación de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli, la actriz estaría viviendo un romance bajo perfil con Santi Maratea, y Cande Tinelli opinó a fondo del fuerte rumor.

"Yo, capaz, estoy viendo a otra Guillermina, que no conocía. Pero me parece que está bien, si ella es feliz, está enganchada y se siente bien, está buenísimo", dijo la hija del conductor en nota con Socios del Espectáculo, con contundencia.

Notero: -Marcelo está muy renovado, ¿hay asistencia de las hijas?

Cande Tinelli: -Las hijas lo bancamos fuerte, mientras él sea feliz…

Notero: -¿A él cómo lo ves?

Cande: -A él lo veo en un buen memento, fachero, con el rubio. Se apendejó. Lo veo más él de que lo que era antes, y eso me pone recontenta.

Notero: -¿De lo que era con Guille?

Cande: -Exactamente. Está más liberado. A veces uno en las relaciones cambia…

Notero: -¿Te sorprendió que a Guillermina se la vincule con Santi Maratea?

Cande: -No, no me sorprendió. Me parece bien.

Notero: -¿Te gusta esa pareja?

Cande: -(Risa) Sí, yo qué sé…

Notero: -Uno piensa, es un choque de mundos…

"No me sorprendió. A Guillermina la veo más suelta (hace un gesto llamativo con la cara). Está bien, uno va cambiando". G-plus

Cande: -Yo capaz estoy viendo a otra Guillermina, que no conocía. Pero me parece que está bien, si ella es feliz, está enganchada y se siente bien, está buenísimo.

Notero: -¿Por qué la ves distinta?

Cande: -La veo más suelta, más relajada (hace un gesto llamativo con la cara). Está bien, uno va cambiando. Hay que probar cosas distintas.

Notero: -¿A Marce cómo lo ves con todo esto? Se habló de que no quiere que (Maratea) ingrese al edificio que comparten...

Cande: -Lo veo bien. Él esta fuerte, en un buen momento con él mismo. Lo veo feliz, radiante, con ganas de laburar, con proyectos. Le debe haber dado un poco de celos, como nos puede dar a todos, cuando uno se entera de que su ex está en una relación. Pero iba a pasar y me parece súper natural. No lo veo mal, no que esté deprimido.