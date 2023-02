Cande Tinelli debutó como panelista y habló de sus cruces con Cristian Castro y Fede Bal

Tras cumplir su sueño de hacer música y de ser jurado de Canta Conmigo Ahora, Cande Tinelli ahora se dio otro gustó y debutó como panelista de LAM, junto a Ángel de Brito, Nazarena Vélez, Yanina Latorre y Estefi Berardi, entre otras.

Allí, la hija de Marcelo Tinelli se mostró algo reacia a responder las preguntas, pero de pronto decidió desenvolverse de mejor manera y eligió a Cristian Castro como la vía de entrada al mundo del panelismo, al relatar cómo fue su experiencia en Canta.

“Divino, muy buena onda, me vino a saludar la primera vez al camarín”, contó la joven, que sin embargo confesó que creía que Castro estaba tratando de seducirla. “Un poco sí, es raro porque capaz es muy sensible”, trató de explicar Cande.

CANDE TINELLI ANALIZÓ SUS EXPERIENCIAS PERSONALES CON CRISTIAN CASTRO Y FEDE BAL

“De la nada capaz lo tenía al lado y de la nada, cuando cortábamos de grabar me decía ‘Tengo ganas de estar en la bañadera del hotel con patitos de hule’. Es medio poeta, no le cazo la onda. Y el manoseo, eso con mi pareja al lado era medio raro”, recordó la joven

Algunos minutos después, Ángel aprovechó una mención a Fede Bal para interrogar a la cantante sobre algún intento de seducción de parte del hijo de Carmen Barbieri. “Guauu, no. Me invitó una vez a Carlos Paz, pero ni en pedo”, contestó, aunque se guardó una carta en l manga.

“Perdón Fede Bal, no te conozco pero sí me invitó, me dijo que me mandaba un helicóptero, me daba a Christian Grey. Un miedo ese helicóptero”, reveló, en referencia al intento de “levante” que empleó el actor de Kinky boots.

“No es mi estilo, no lo conozco. Estoy leyendo todo esto que está sucediendo, pero no lo conozco. Defiendo a la mujer siempre”, cerró Cande.