En varias oportunidades Cande Tinelli dio testimonio sobre cómo luchó contra la anorexia y logró recuperarse de ese trastorno gracias a su decisión de salir adelante y al apoyo de su familia. La cantante estuvo en Cortá por Lozano y relató cómo consiguió recuperarse.

“Sufrí bastante, lo digo sin victimizarme. Es una enfermedad que nos toca a un montón de mujeres y hay que enfrentarla, hacerse cargo y laburar para estar bien. Depende mucho de uno”, enfatizó Cande.

"Estás todo el día pensando en eso, comparando los cuerpos. Después te das cuenta que la vida pasa por otro lado. Relax". G-plus

“Tuve una etapa que estaba muy para adentro, muy obsesionada con el tema. Es una enfermedad muy fea. Más allá de lo físico, estás todo el día pensando en eso, comparando los cuerpos. Después te das cuenta que la vida pasa por otro lado. Relax”, remarcó. “Estuve cuatro años sin tener el ciclo menstrual. Te hacés bolsa el pelo, las uñas, te empezás a secar como un árbol”, detalló, las marcas que le dejó.

"Es clave que pidan ayuda. En mi caso fue mi familia. Me tuvieron recortita y eso es clave. Después tuve una red de contención de psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Estuve muy atrás, me ocupé mucho de esa enfermedad". G-plus

También la it girl se dirigió a quienes hoy están sufriendo este tipo de trastornos: “Pidan ayuda, expresenlo con quien tengan cerca como amigos o familia. Es clave que pidan ayuda”, aseguró. “En mi caso fue mi familia. Me tuvieron recortita y eso es clave. Después tuve una red de contención de psicólogo, psiquiatra y nutricionista. Estuve muy atrás, me ocupé mucho de esa enfermedad”, finalizó Cande Tinelli sobre cómo consiguió recuperarse.