Cande Ruggeri y su nuevo novio, apasionados en Mardel: ¡besos y mimos en el mar!

Cande Ruggeri (27) eligió contar en vísperas de Navidad que encontró el amor en los brazos de Nicolás Maccari (28), un empresario vinculado al mundo del fútbol y nieto del recordado actor Enzo Viena.

Después de compartir las postales junto a su nuevo novio y su familia celebrando Nochebuena, la pareja disfrutó de unos días de vacaciones en Punta del Este y luego viajó para descansar en Mar del Plata.

Justamente, la revista Pronto encontró a Cande junto a Nico en La Feliz mientras compartían un día de playa… ¡a puro mimo! La publicación los retrató mientras se besaban apasionadamente en el mar y paseaban melosos por la orilla.

“¡Estoy muy feliz! Hace poquito estamos juntos; un mes nada más. Pero quería que todos supieran que estoy muy feliz, así que lo publiqué en Instagram. Nos presentó Jose Sarkany, la hija de Ricky. Ella fue compañera de él en el colegio y un día me dijo que tenía a alguien para presentarme. Yo estaba medio mal, con el corazón medio roto y no tenía ganas de estar de novia. Pero ella me insistió y le di una oportunidad”, le dijo Cande a Matías Ayrala, periodista de la revista.

"Soy su prioridad. Me pone antes que a cualquier cosa y eso me hace muy bien. Es muy importante", dice Cande sobre su nuevo novio. G-plus

¿Cómo es Nico? “Es un amor. En serio. Nunca conocí a un hombre que me cuide tanto como él. Salvo mi papá (se ríe). Además es muy lindo y lo más importante es que es muy buena persona”, declaró, enamorada.

Y, por último, reveló qué encontró en su nuevo novio que no vio en otro hombre: “Que me cuida. ¿Y sabés qué más? Que soy su prioridad. Me pone antes que a cualquier cosa y eso me hace muy bien. Es muy importante. Él arma planes y me suma, piensa en mí todo el tiempo. Y yo soy así. Voy a fondo en una relación. Así que estamos felices”.

