Cande Ruggeri habló a corazón abierto sobre su embarazo: “La beba ya tiene nombre”

​En el marco de Un Sol para los Chicos, Cande Ruggeri habló en exclusiva con Ciudad. El tema central: su embarazo. Recordó cómo se enteró que la niña vendría en camino y cuáles fueron sus primeras sensaciones con su pareja, Nicolás Maccari. También, cómo fue el momento en que su papá, Óscar Ruggeri, dio la noticia de que ella estaba en la dulce espera.

Además, la modelo y empresaria conversó sobre su entrenamiento apto para embarazadas -que muchas veces es tan cuestionado en redes-, sobre sus proyectos laborales y adelantó que su hija ya tiene nombre.

-¡Felicitaciones!

-¡Muchas gracias! Estoy muy contenta, acá con la “baby”. Estamos para todos lados. Me siento súper bien que eso es lo importante. La “baby” está sanita, así que haciendo vida normal.

-¿Cambiaron tus prioridades con el embarazo?

-Por ahora no porque, como me siento bien, estoy haciendo mi vida normal, yendo a ver a mis amigas, saliendo un poco. Obviamente, no estoy saliendo a bailar y esas cosas. No tanto. Si tengo un cumpleaños o lo que sea, obvio que sí, que me doy esos gustos. No pasa nada. Pero vida normal. Me parece que las embarazadas exageran, a veces, un poco… Estás embarazada, no estás enferma. No pasa nada. Si está todo sano y todo bien dentro de todo, podés hacer vida normal.

-¿Tenés algún antojo?

-Me está agarrando atojo de uvas verdes y manzanas verdes. Todos me odian porque subo a mi Instagram, en las historias, que tengo antojos de uvas verdes, y todos me dicen: “¡No! No podés tener ese antojo. ¡Comete un alfajor!”, y la verdad es que tengo ese antojo. Llega la noche y quiero comer eso.

-¿Cómo fue el momento en que a papá se le escapó la noticia del embarazo?

-¡Casi lo mato! Fue tremendo porque había amigas a las que todavía no les había contado. Entonces, que papá lo dijera antes que yo, fue tremendo. Cuando salió, se arrepintió. Me llamaba por teléfono y yo le cortaba, le cortaba, le cortaba. Pero después entendí que es el abuelo, estaba emocionado. Lo perdoné y ya está.

-¿Esta niña ya tiene nombre?

-Tiene nombre. Ya falta poquito para que lo digamos. Vamos a hacer una producción linda y ahí lo vamos a anunciar. Así que, dentro de muy poquito lo sabrán.

-¿Cómo fue el momento en que se enteraron de esta noticia con Nico?

-¡Hermoso! La veníamos buscando. Cuando nos enteramos, se marcaban las dos rayitas y yo le pregunté: “¿Estoy embarazada, gordi?”, y él me respondió: “Sí, yo creo que sí”. No entendíamos en ese momento porque, al principio como no tenés panza, te sentís bien, no entendés que estás embarazada, hasta que te hacés la primera eco y ahí el corazoncito empieza a latir, se escucha el corazón y ahí morís de amor.

-¿Cuál fue la primera sensación que sintieron?

-Mucha felicidad, mucha felicidad. Y la verdad es que me está dando todos los días una felicidad distinta. Al principio, por ahí no estaba tan conectada porque no tenía panza, me sentía bien dentro de todo, y era como: “¿Estoy embarazada? ¿Hay algo ahí? ¡No sé!”. Y ahora la estoy sintiendo, me está pateando mucho –¡va a ser muy activa!-, estoy teniendo una conexión más linda con ella.

-¿Seguís entrenando con una rutina apta para embarazadas?

-¡Sí! Toda mi vida hice ejercicio. Lo primero que le pregunté a mi obstetra fue si podía seguir con mi rutina diaria y me dijo que sí, pero que no me haga la loca. Por ejemplo, que no haga acrobacia ni telas ni salte mucho. Pero lo demás, sí. Estoy con una profesora que está especializada en embarazadas, así que me está dando esos ejercicios lindos y yo feliz.

-¿Tenés algún proyecto laboral en mente o te estás dedicando a esperar a la niña?

-Estoy más tranquila. Igualmente, siempre con proyectos, con mi marca de carteras –Ruggeri Bags-, y haciendo campañas, cosas lindas que se vienen para este año, pero estoy un poco más tranquila. Después de ShowMatch, necesitás un poco de tranquilidad. Así que, con Nico, nos propusimos buscar a la bebé y llegó rápido.